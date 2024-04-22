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قنص جندي اسرائيلي بحي تل الهوى
20d 17h
مقتل جندي إسرائيلي والقسام تواصل استهداف الدبابات في رفح والشجاعية
22d 19h
حملة ابو السعود
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"تفاؤل" إسرائيلي بإبرام صفقة تبادل وضغوط على نتنياهو
فن
22d 22h
الشرطة: مقتل 15 على الأقل جراء تصادم قطارين في الهند
1m 13d
جوال 2024 2
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حالة الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة
1m 13d
الطقس: أجواء حارة وارتفاع آخر على درجات الحرارة
10d 2h
جوال 2024
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مسيّرات أوكرانيا بسماء بيلغورود.. وقصف روسي على خيرسون
اخبار
22d 22h
ديل بوسكي واثق من فوز إسبانيا على ألمانيا
رياضة
26d 19h
صار بإمكانك تشحن رصيد وتدفع فواتير شركات الاتصالات من خلال منصة e-Sadad
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حالة الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة
1m 13d
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,266 منذ بدء العدوان
1m 15d
ولا أسرع من هيك!
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1m 17d
مناسك الحج وأعمال الحاج خطوة بخطوة
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